Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Eyl 2020 - 12:18- Gündem G: 21 Eyl 2020 - 12:19

Son Dakika! Soruşturma Başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 18 Eylül'deki nüshasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Dimokratia gazetesinin sahibi ve sorumlusu 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan hakkında hakaret içeren manşet atan Yunan "Dimokratia" gazetesinin sorumluları hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis "şüpheli"ler olarak gösterildi.

Dilekçede, gazetenin 18 Eylül 2020 tarihli nüshasının manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının konulduğu belirtilerek, gazetenin manşetinde Türkçe ve İngilizce olarak kullanılan hakaret ifadeleri ve gazetede yayımlanan haberden bazı bölümler nakledildi.

Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamlarının görevli ve yetkili olduğuna dikkat çekilen dilekçede, "Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasında, 'mülkilik ilkesi' esas olmakla birlikte 'mağdura göre şahsilik ilkesi' de bazı hallerde uygulama alanı bulmaktadır. Devletin yurt dışında işlenen ve vatandaşlarına yönelik suçları kovuşturma yetkisi 'mağdura göre şahsilik ilkesi' olarak adlandırılmaktadır." denildi.

Dilekçede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu hakkında Türk adli makamları tarafından soruşturma ve kovuşturma açılabilmesi için suçun Türkiye'de işlenmesine, failin Türkiye'de bulunmasına veya Adalet Bakanının talebine gerek bulunmadığı ifade edilerek, dolayısıyla fail hakkında herhangi bir koşula bağlı olmaksızın doğrudan doğruya soruşturma açılmasının hukuken mümkün olduğu kaydedildi.

- "Dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri"

Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan ifadelerin, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri olduğu dile getirilen dilekçede, şöyle denildi:

"Yunan kamuoyunun sessizliğine bakılırsa bu ahlaki çöküntünün marjinal kesimlerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Küfür, söyleyecek sözü olmayanların veya söyleyecek sözü olmakla birlikte münasip bir dille söyleme becerisinden yoksun olanların dilidir. Küfür, muhatabı için değil, söyleyeni için büyük bir utanç ve aşağılık bir eylemdir. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir."

- "Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez"

Söz konusu haberin, TCK'deki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiğine işaret edilen dilekçede, bunun düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü koruma altına alan 10. maddesinin, bireylerin "görüşlerini açıklayabilme, kanaat sahibi olabilme, kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve fikir alıp verme" özgürlüklerinden oluştuğunu belirttiğine yer verilen dilekçede, bununla birlikte ifade özgürlüğünün, sınırsız bir hak niteliği taşımadığı, sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabileceği aktarıldı.

Dilekçede, şöyle devam edildi:

"Bu durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan durumların varlığı halinde hakka müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü, mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir. AİHS'in 10. maddesinin 2. fıkrasında, 'Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, gerekli tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, nizamın sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı merasime, koşullara, sınırlamalara veya yaptırımlara bağlanabilir.' denilmektedir.

Aynı şekilde Anayasa'nın 26. maddesine göre ise 'Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.' Başkalarının şöhret ve haklarının korunması, yani özel hayata saygı hakkı da ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında meşru amaçlardan biri olarak hem sözleşme hem de Anayasa tarafından kabul edilmektedir."

Dilekçede sonuç itibarıyla şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandıkları, Erdoğan'ın kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef aldıkları ve bu şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilerek, haklarında kamu davası açılması istendi.

21 Eyl 2020 - 12:18 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ilk kez TRT'de yayınlanacak mask
"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ilk kez TRT'de yayınlanacak
TürkTraktör Üst Yönetiminde İki Önemli Atama mask
TürkTraktör Üst Yönetiminde İki Önemli Atama
O ilde iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı!
Müge Anlı Yayın Saati Ne Zaman Hangi Günler Saat Kaçta Başlıyor ? mask
Müge Anlı Yayın Saati Ne Zaman Hangi Günler Saat Kaçta Başlıyor ?
Koronaya Yakalanan Binali Yıldırım ve Eşi Hakkında Yeni Gelişme! mask
Koronaya Yakalanan Binali Yıldırım ve Eşi Hakkında Yeni Gelişme!
Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı! 23 Eylül'den itibaren... mask
Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı! 23 Eylül'den itibaren...
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu'' mask
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu''
Son Dakika Uyarısı Meteorolojiden Geldi! Şiddetli Yağış ve Lodos Geliyor! mask
Son Dakika Uyarısı Meteorolojiden Geldi! Şiddetli Yağış ve Lodos Geliyor!
O ilde iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak
Yargıtay Bir Emsal Karar Daha Verdi! Eşinin Rızası Olmadan... mask
Yargıtay Bir Emsal Karar Daha Verdi! Eşinin Rızası Olmadan...
Sağlık Bakanı Koca 19 Eylül Koronavirüs Tablosunu Paylaştı! mask
Sağlık Bakanı Koca 19 Eylül Koronavirüs Tablosunu Paylaştı!

GALERİ

Bakan Soylu, narkotik birimlerini tebrik etti mask
Bakan Soylu, narkotik birimlerini tebrik etti
Muş'ta öğrencilere "taşımalı EBA" hizmeti mask
Muş'ta öğrencilere "taşımalı EBA" hizmeti
Gelinim Mutfakta 21 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 21 Eylül Puan Durumu mask
Gelinim Mutfakta 21 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 21 Eylül Puan Durumu
Bahçeşehir Koleji’nden bilgisayar kampanyasına büyük destek mask
Bahçeşehir Koleji’nden bilgisayar kampanyasına büyük destek
Erzurum'da aracında 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis adliyeye sevk edildi mask
Erzurum'da aracında 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı mask
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL