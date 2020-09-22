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22 Eyl 2020 - 12:41- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 12:43

O ilde 88 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 88 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da 88 ev, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 88 evde karantina uygulaması başlatıldı.

22 Eyl 2020 - 12:41 AA - Gündem

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