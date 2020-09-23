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23 Eyl 2020 - 11:35- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 11:36

Yeni dönem başladı! HES kodu olmayan artık giremeyecek

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen düzenlemeyle bazı kamu kurumlarına, HES uygulamasından alınan kod okutularak giriş yapılıyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid -19 salgınıyla mücadele kapsamında Valilik, kaymakamlıklar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması uygulamasını zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda kentte bazı kamu kurumlarına gelen vatandaşlar HES kodu okutularak içeriye alındı. Bu şekilde randevu alamayanların ise görevlilerin yardımıyla HES kod alınarak içeriye girişleri sağlandı.

Üsküdar Kaymakamlığı girişinde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekleyenlerin görevliler tarafından ateşi ölçüldü.

Görevlilerce kapıdan tek tek içeriye alınan kişiler, telefondaki uygulamadan barkod okuttuktan sonra giriş yaparken, uygulaması olmayanların kimlik kartı alınarak işlemleri yapıldı.

Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin talimatları doğrultusunda gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Yığılmayı önlemek için personel ve vatandaş girişini ayırdıklarını belirten Demiryürek, vatandaşların ilk günden mağdur olmamaları ve yığılmaya mahal vermemek için cep telefonuna uygulamayı indirenlerin barkodlarını okutarak içeriye alındığını ifade etti. Demiryürek, uygulamayı indirmeyen ve HES kodu almayanlara da sistem üzerinde gerekli sorgulamaları yapıp HES kodu vererek girişlerinin sağlandığını dile getirdi.

Demiryürek, kendisi dahil tüm personelinin de HES kodunu okutarak giriş yaptığını anlatarak, "Uygulamadan barkodu okutan vatandaşlarımız, içeriye kaç kişi girdiğini görebilecek. Aynı şekilde uygulamada temaslı veya izolasyonda olması gereken vatandaşlar da görülebilecek." ifadelerini kullandı.

23 Eyl 2020 - 11:35 AA İstanbul- Gündem

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