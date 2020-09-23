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23 Eyl 2020 - 14:54- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 15:19

NATO Genel Sekreteri: ''Türkiye ile Yunanistan arasında "iyi bir ilerleme" kaydedildi''

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

23 Eyl 2020 - 14:54 AA - Gündem

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