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23 Eyl 2020 - 16:33- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 16:34

O ilde 66 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 66 evde karantina uygulaması başlatıldı.

23 Eyl 2020 - 16:33 AA - Gündem

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