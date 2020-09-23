O ilde 66 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 66 evde karantina uygulaması başlatıldı.