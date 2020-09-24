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24 Eyl 2020 - 14:03- Gündem G: 24 Eyl 2020 - 14:04

O ilde 400 kişinin bulunduğu bir site karantinaya alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

Uluönder Mahallesi'nde 5 bloktan oluşan bir sitenin görevlilerinden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Apartman görevlisi ve eşinin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 400 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca sitenin 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 bloğun bulunduğu apartmanların giriş kısımlarına güvenlik şeritleri çekildi. Ayrıca polis ekipleri daireleri gezdi. Karantinayı ihlal ederek evden ayrılan olup olmadığı kontrol edildi. Sitenin karantinaya alınmasıyla ilgili vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde site sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.

24 Eyl 2020 - 14:03 AA Eskişehir- Gündem

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