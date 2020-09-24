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24 Eyl 2020 - 15:57- Gündem G: 24 Eyl 2020 - 15:58

Zeki Müren vefatının 24. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 24. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 24. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

Zeki Müren'in Kumbahçe Mahallesi'nde müze olarak kullanılan evinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilen mevlit töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tören, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet ve sosyal medya hesaplarından online yayınlandı.

Öte yandan, Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen vatandaşların, töreni, müzenin girişinden takip ettikleri görüldü.

24 Eyl 2020 - 15:57 AA Muğla- Gündem

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