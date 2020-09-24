Zeki Müren vefatının 24. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 24. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.
Zeki Müren'in Kumbahçe Mahallesi'nde müze olarak kullanılan evinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilen mevlit töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Tören, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet ve sosyal medya hesaplarından online yayınlandı.
Öte yandan, Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen vatandaşların, töreni, müzenin girişinden takip ettikleri görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.