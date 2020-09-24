Vali Bilançoyu Açıkladı! O işletmeler kapatıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün gerçekleşen denetimlerde, 111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandığı, kuralları ihlal eden 12 işletmenin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da dün 27 bin 86 denetim yapıldığı belirtildi.
İzolasyon kurallarına uymayan 123 kişinin tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, 384 kişi ve işletmeye uyarı yapıldığı kaydedildi.
Paylaşımda, "111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandı. Üç veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı." ifadesi yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.