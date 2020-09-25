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25 Eyl 2020 - 12:05- Gündem G: 25 Eyl 2020 - 12:06

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye tepki: "İbretlik cehaletiyle...''

Bakan Çavuşoğlu: "İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakan Çavuşoğlu: "İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir"

25 Eyl 2020 - 12:05 AA Ankara- Gündem

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