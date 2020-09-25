Bakan Çavuşoğlu: "İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir"
25 Eyl 2020 - 12:05- Gündem Güncelleme: 25 Eyl 2020 - 12:06
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye tepki: "İbretlik cehaletiyle...''
Bakan Çavuşoğlu: "İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.