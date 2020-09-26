26 Eyl 2020 - 11:09- Gündem

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan denizlerde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz."