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26 Eyl 2020 - 11:09- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 11:27

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan denizlerde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz."

Erdoğan: "Dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenlericaydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz."
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26 Eyl 2020 - 11:09 AA Ankara- Gündem

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