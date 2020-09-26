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26 Eyl 2020 - 15:25- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 15:26

O ilde 102 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 102 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da 102 ev yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başlatıldı.
# adıyaman, koronavirüs, tedbir

26 Eyl 2020 - 15:25 AA - Gündem

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