Bakan Gül, tepki çeken karara karşı harekete geçti!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Bahçelievler'deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verdiğini belirterek, "Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder ancak kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nin görevidir." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Bahçelievler'deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul'a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder ancak kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nin görevidir."

Olayda yargı kararının yargısal denetiminin kendi mekanizması içinde yürüyeceğini, HSK denetiminin bu mekanizmanın dışında olduğunu belirten Gül, Kurulun tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getireceğini ifade etti.

Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğuna işaret ederek, "O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.