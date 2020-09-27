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27 Eyl 2020 - 12:01- Asayiş G: 27 Eyl 2020 - 12:37

Tıra çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Bolu'da tıra çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı mask
Bolu'da tıra çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Bolu'da tıra çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Erkul A. idaresindeki 42 YC 981 plakalı hafif ticari araç, Musluklar köyü yakınlarında önünde ilerleyen A.B'nin kullandığı 19 BA 560 plakalı tıra çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
# istanbu, istanbul, itfaiye, kaza, Musuklar
# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
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27 Eyl 2020 - 12:01 AA Bolu- Asayiş

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