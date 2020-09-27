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27 Eyl 2020 - 12:41- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 12:42

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Azerbaycan halkının yanındayız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Arslan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirten Arslan, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız." vurgusunu yaptı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan açıklamada şunları kaydetti:

"Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmayan, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan Hak-İş Konfederasyonu olarak, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumdan, bu hukuk tanımaz davranışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Ermenistan'ın durdurulmasını ve hukuk tanımaz bir şekilde yaptıklarının hesabını vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, katliam ve saldırıların durdurulması konusunda görev almaya davet ediyoruz. Hak-İş olarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ederek, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
# azerbaycan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan, halkının yanındayız

27 Eyl 2020 - 12:41 AA Ankara- Gündem

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