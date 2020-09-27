Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Eyl 2020 - 12:53- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 12:54

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Hacıyev, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hacıyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığının da belirttiği gibi Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu kaydetti.

Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırının kasıtlı olduğunu belirten Hacıyev, siviller ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, sivillerin güvenliğini sağlamak ve Ermenistan'ın yeni bir saldırısını engellemek için karşı saldırı tedbirleri aldığını vurguladı.

Hacıyev, Azerbaycan'ın uluslararası toplumu Ermenistan'ın yeni bir saldırı ve savaş hazırlığında olduğu konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.



# azerbaycan, Ermenistan

27 Eyl 2020 - 12:53 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na Nurten Öztürk Seçildi mask
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na Nurten Öztürk Seçildi
O ilde 102 ev karantinaya alındı mask
O ilde 102 ev karantinaya alındı
Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan denizlerde kararlılık vurgusu mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan denizlerde kararlılık vurgusu
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi mask
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Valilik açıkladı! Eldiven takma zorunluluğu getirildi mask
Valilik açıkladı! Eldiven takma zorunluluğu getirildi
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yeni genelge gönderdi! mask
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yeni genelge gönderdi!
Bütün annelerin dikkatine! Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Yarından itibaren hesaplara yatacak mask
Bütün annelerin dikkatine! Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Yarından itibaren hesaplara yatacak
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi mask
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi mask
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi
Yürüyerek gitti, baygın çıktı! Estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti mask
Yürüyerek gitti, baygın çıktı! Estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

GALERİ

Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası" mask
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"
Online Alışveriş Uyarısı: "Ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli" mask
Online Alışveriş Uyarısı: "Ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli"
Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı! mask
Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı!
"Atletizmin altın çocuğu" gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Foto Galeri mask
"Atletizmin altın çocuğu" gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Foto Galeri
Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga - Video mask
Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga - Video
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL