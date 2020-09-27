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27 Eyl 2020 - 13:47- Gündem G: 27 Eyl 2020 - 13:52

Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile video konferansla bir araya geldi:

"Belediyelerimiz aracılığıyla bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. O ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz aracılığıyla bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. O ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, video konferansla bir araya geldiği üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, üniversiteli gençlerin sorunlarını yakından takip ettiklerini, bunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu söyledi.

Bütün dünyada teknolojik gelişmeler yaşanırken, 21. yüzyıl Türkiye'sinde gençlerin bir kısmının bilgisayar veya internete sahip olmamasının büyük ayıp olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz aracılığıyla bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. O ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir. Genel bütçe dışında Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var ve bu fonda biriken paralar var. Bu paraları kullanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ile iş birliği yaparak, Evrensel Hizmet Fonu'nun kaynaklarından bilgisayarı olmayan gençlere, öğrencilere bilgisayar sağlayabilir, bazı masraflarını karşılayabilir. Biz ısrarla 'bu Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan para ne oldu' diye soruyoruz. Gençler bunu pek sormuyorlar. Belki bu fondan haberleri yok. Dolayısıyla gençlerin de sorması lazım. Bu fonun özellikle teknolojik altyapı yetersizliği yaşayan okulların, öğrencilerin sorunlarını çözmekte kullanılması gerekiyor. Ama bu fon nereye gitti şu ana kadar bilmiyoruz."

Kılıçdaroğlu, televizyonu olmayan 750 binin üstünde hanenin, internete erişemeyen 2 milyonun üzerinde ailenin bulunduğuna dikkati çekti.

- "Toplanan vergiler sorulmalı"

Bir ülkede demokrasinin gelişebilmesi ve demokratik bir ortamda herkesin nefes alabilmesi için "Ben vergimi ödüyorum, ödediğim vergiler nereye harcanıyor?" sorusunun sorulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de insanların doğumdan ölüme kadar vergi ödediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi isteniyorsa, ülkeyi yönetenlerin vereceği en ciddi cevabın, "toplanan vergilerin nereye harcandığı" olduğunu ifade etti.

Video konferans toplantısında Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Lale Karabıyık ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

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27 Eyl 2020 - 13:47 AA Ankara- Gündem

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