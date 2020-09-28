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28 Eyl 2020 - 10:41- Belediyeler G: 28 Eyl 2020 - 10:42

Leonardo Da Vinci'ye Saygı Sergisi Çankaya’da - Ankara

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi önemli bir sergiyle kapılarını yeniden açıyor. Birbirinden ünlü onlarca sanatçının Leonardo da Vinci’nin yaşamına ve eserlerine atfettiği eserlerden oluşan "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi, 5 Ekim'de Başkentlilerle buluşacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi önemli bir sergiyle kapılarını yeniden açıyor. Birbirinden ünlü onlarca sanatçının Leonardo da Vinci’nin yaşamına ve eserlerine atfettiği eserlerden oluşan "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi, 5 Ekim'de Başkentlilerle buluşacak.

İtalya Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşen sergide Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil ve Barış Sarıbaş gibi sanatçıların büyük boyutlu resim ve heykelleri ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi pandemi sürecine rağmen ilklere ve büyük projelere imza atmaya devam ediyor. Başkentin kültür sanat yaşamına yön veren Çankaya Belediyesi, yeni sezona Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek bir sergi başlıyor. Birbirinden ünlü onlarca sanatçının Leonardo da Vinci’nin yaşamına ve eserlerine atfettiği eserlerden oluşan "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi, 5 Ekimde açılacak.

DA VINCI’NIN ÖLÜMÜNÜN 500. YILININ ARDINDAN

Geçtiğimiz yıl ölümünün 500 yılında tüm dünyada anılan Rönesans’ın büyük sanatçısı ve bilim insanı Leonardo da Vinci'ye saygı duruşu olarak hazırlanan serginin projesi ressam Onay Akbaş tarafından hazırlandı. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu ve genel koordinatörlüğünü Emre Sefer'in yaptığı sergide, proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan “Leonardo da Vinci Belgeseli” de gösterilecek.   

Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini hayata geçirmek üzere yola çıkan bir grup sanatçı, Leonardo’nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentine gitti. Leonardo’nun yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren, ülkemizin ünlü ressamları, yazarları, müzisyenleri ve sinemacıları; bu özel ortamlarda duyumsadıklarını seyahat sonrası kendi alanlarında yorumlayarak Leonardo da Vinci’ye gönderme yaptıkları yapıtları, İstanbul, İzmir ve Bodrum’dan sonra Çankaya’da sanatseverlerle buluşuyor.    

Pandemi koşulları nedeniyle Fransa ve İtalya sergilerini gerçekleştiremeyen “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisi, büyük bir sanat şöleniyle Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle Ankaralı sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 5 Ekim 2020, Pazartesi günü açılacak olan sergi, pandemi koşullarındaki tüm önlemler alınarak 1 Kasım 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

DOĞAN TAŞDELEN ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ AÇILIYOR

Uzun bir aradan sonra Başkentlileri özel bir sergiyle yeniden sanatla buluşturacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Temmuz ayında yaşama veda eden babası Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in başkanlığı döneminde Çankaya’ya kazandırdığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’ni de yeni adıyla sezona açacaklarını söyledi. Çankaya Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda oybirliği ile aldığı kararla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi olarak isimlendirilmesinden dolayı Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Taşdelen, "Kültür sanat merkezlerimiz için Covid 19 Eylem Planımızı hazırladık. Sanatseverlerin sanatla buluşmasını pandemiye karşı tedbirlerimizi alarak sağlıyoruz. Sosyal ve kültürel yaşamın devamlılığı adına önemli ve değerli sanat projelerini bu kapsamda halkımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi. 

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28 Eyl 2020 - 10:41 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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