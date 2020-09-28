Samsun Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsun'da, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Deveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Deveci paylaşımında, "Kıymetli yurttaşlarım, şüpheli bir temas neticesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.