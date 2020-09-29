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29 Eyl 2020 - 09:48- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 09:54

Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.
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29 Eyl 2020 - 09:48 AA Ankara- Gündem

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