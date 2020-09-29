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29 Eyl 2020 - 13:17- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 14:16

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'a olan desteğin sadece Türk halkı değil tüm dünya tarafından bilindiğini kaydeden Çavuşoğlu, Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türkiye'nin ve Türk halkının desteğini bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir kez daha görüştüklerini belirterek "Sürekli temas halindeyiz. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Bu sabah (Almanya Dışişleri Bakanı) Heiko Maas ile de telefonda görüştük. Son gelişmeleri ve Ermenistan'ın saldırganlığı konuştuk. Gerekli mesajları da verdik. Nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da düşüncelerimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek"

Çavuşoğlu, Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünün "basit" olduğunu ifade ederek "Esasen bu sorunun çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez." dedi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve birliği konusunda Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ortada olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bütün bunlara rağmen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun sorunun çözümü konusunda somut hiçbir adım atmadığını söyledi.

Somut şekilde bu sorunun çözülmesini istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu sorunun siyasi yoldan barışçıl bir şekilde çözümü konusunda özellikle iktidara geldiğimiz günden bu yana da çok çaba sarf ettik. Ama bu çabalarımızın da bir faydası olmadı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugün haklı olarak ve doğru bir şekilde Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü hep birlikte desteklediklerini dile getirerek "Bu doğru bir şeydir. Ama söz konusu Azerbaycan olunca toprakları işgal edilen Azerbaycan'la işgalci Ermenistan'ı eşit tutuyorlar. Bu yanlış ve haksız bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

- "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız"

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının Türkiye'nin yanında olduğu gibi, Türkiye'nin ve Türk halkının da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Kafkasya'ya, bu bölgeye barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun, azat edilsin. Bir milyona yakın göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de evlerine dönebilsin."

Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir millet iki devletin gereğini yapıyoruz. Ama bizim özellikle Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerlerde adeta Azerbaycan'ın büyükelçiliği gibi hizmet veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Keza Azerbaycan'ın tüm temsilcilikleri de Türkiye'nin temsilcilikleri gibi hizmet veriyor. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ediyoruz. Bu dayanışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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29 Eyl 2020 - 13:17 AA Ankara- Gündem

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