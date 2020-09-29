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29 Eyl 2020 - 13:56- Gündem G: 29 Eyl 2020 - 13:57

Ozon jeneratörü ile 5 dakikada virüsler temizleniyor

Dünyayı saran Koronavirüsün Ülkemize gelmesi ile beraber daha iyi yaşam koşulları oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda da Hagel markası sağlıklı yaşam koşullarını oluşturan hava sterilizasyon cihazını tasarladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dünyayı saran Korona virüsün Ülkemize gelmesi ile beraber daha iyi yaşam koşulları oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda da Hagel markası sağlıklı yaşam koşullarını oluşturan hava sterilizasyon cihazını tasarladı. Uluslararası sertifikalara sahip olan ve nano teknoloji ile üretilmiş cihaz, havadaki virüsleri yakalayıp ultra viyole sistemi ile etkisiz hale getiriyor. Üst düzey filtreleri ile kapalı alanlardaki kirli hava temizlenerek ortama temiz hava akışı sağlanıyor ve bu sayede mikrobun bulaşmasının da önüne geçiliyor. Üretilen Hagel Air Wi-fi 40 modelindeki ozon jeneratörü ile ortamdaki virüs, bakteri ve küf oluşumu engelleniyor.

Taşınabilir özelliğe sahip Hagel Air Wi-fi 40, ortamdaki kötü koku, virüs ve partikülleri gelişmiş sensörleri sayesinde anında tespit ederek otomatik olarak havayı temizliyor. Gazları ve uçucu maddeleri kolayca yok eden cihaz, hepa, aktif karbon, fotokatalist filtreler ve UV lambası sayesinde performansı en üst seviyeye çıkarıyor. Cihazda, biri koku diğeri partikül olmak üzere iki ayrı sensör mevcut. Aynı zamanda mobil uygulama ekranı ile anında takip edilebilme özelliğine de sahip. Tamamen kullanıcı kontrolünde olan ürün, üç farklı fan hızı ile mobil cihazlardan da kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ürün, iyonizer özelliği sayesinde havayı zenginleştirerek bağışıklığı güçlendiriyor, ortamdaki hava kalitesini en temiz ve en üst seviyeye çıkarıyor.

Bilinenin aksine özellikle ultraviyole ışığın insanlar tarafından asla gözle görülmemesi gerektiğinin önemle altını çizen TEKODAK Teknoloji Kurucu Başkanı Zafer Tarhan, Hagel Air Wi-fi 40 modelinde bu özelliği cihazın içine sistemsel olarak yerleştirdiklerini ve böylelikle insan sağlığını da daha çok koruduklarını belirtti.

İYONİZER ÖZELLİĞİ İLE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENİYOR

Kamu kuruluşları, banka, eczane, okul, kargo şirketleri, ofis, kuaför, kafe ve restoran gibi insanların bir arada daha yoğun olarak bulunduğu ortamlarda mutlaka kullanılması gerektiğine dikkat çeken Tarhan, “Dünyanın zor günler yaşadığı bu süreçte, en öncelikli ihtiyacımız insanların yoğun bulunduğu kapalı alanlarda, virüs ve bakterileri etkisiz hale getirip hava temizliğini sağlamak. Bu sürece biz de katkı sağlamak amacıyla Hagel marka hava sterilizasyon cihazlarımızla hizmet sunuyoruz” dedi. Cihazın özellikle insanların bir arada bulunduğu kapalı alanlarda kullanılmasının oldukça fayda sağlayacağına da dikkat çeken Tarhan, tüm insanlığın hayatını kolaylaştırabilecek yeni teknolojik ürünleri tasarlamak için ar-ge çalışmalarının devam ettiğini ve ülke ekonomisine faydalı olabilmek adına üretimlerinin tam hızıyla devam edeceğini vurguladı.

Ürüne, Türkiye genelinde 45 ayrı ilde doğrudan satış kanalları ve aynı zamanda e-ticaret sitelerinden de ulaşılabiliyor.

# Ozon jeneratörü, hava sterilizasyon cihazı, Zafer Tarhan, koronavirüs

29 Eyl 2020 - 13:56 - Gündem

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