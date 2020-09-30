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30 Eyl 2020 - 12:47- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 12:48

TBMM yerleşkesine 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.
# koronavirüs, tbmm, ziyaretçi yasağı

30 Eyl 2020 - 12:47 AA - Gündem

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