Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Eki 2020 - 10:17- Gündem G: 01 Eki 2020 - 10:18

Vodafone Türkiye’nin yeni CEO’su Alex Froment-Curtil oldu

Vodafone Türkiye CEO’su olarak Alex Froment-Curtil atandı. Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapan Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO’luğunu 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Vodafone Türkiye CEO’su olarak Alex Froment-Curtil atandı. Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapan Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO’luğunu 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak.

İstanbul, 1 Ekim 2020- Vodafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil atandı. 2018 yılından bu yana Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapmakta olan Alex Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO görevini 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak.

2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

2003 yılından bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan’da üst düzey rollerde yer alan Froment-Curtil, 2016-2018 yılları arasında Vodafone Macaristan CEO’luğu görevini yürüttü. Alex Froment-Curtil, 2018’den bu yana Vodafone Mısır’ın CEO’su olarak görev yapmaktaydı.

Froment-Curtil, finansal hizmetler ve sağlık alanlarında Vodafone dijital çözümlerini pazara sunan büyüme odaklı bir döneme ve Vodafone Mısır’ın operasyonları ile müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesi süreçlerine liderlik etti.

Froment-Curtil’in liderliğinde Vodafone Mısır, “En İyi İşveren” ödülüne layık görüldü.

Alex Froment-Curtil, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutluyum. Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşüm ile beraber, topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır.”

Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans biriminde başlayan Colman Deegan, 2007-2011 yılları arasında Vodafone Grubu’nun Birleşme ve Satın Almalarından Sorumlu Direktörü olarak çalıştı. Sonrasında sırasıyla Vodafone Hindistan ve Vodafone İtalya’nın Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2016 yılında Vodafone Türkiye CEO’su olarak atanan Deegan, görev yaptığı 4 yıl boyunca şirketin dijitalleşmesine ve bir telekomünikasyon şirketinden, teknoloji iletişim şirketine dönüşümüne liderlik etti.

Deegan, “Vodafone Türkiye’deki ekipten ve son 4 yılda birlikte başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu başarıların içerisinde dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde tüm dijital kanallarımızda aylık 16 milyon kullanıcı, “Vodafone Yanımda” ve “TOBi” gibi uygulamalar ile 600 milyondan fazla etkileşim gerçekleşmesi de yer alıyor. Ayrıca, 2018 yılında “En İyi İşveren” ve kadın çalışanların en çok tercih ettiği şirket olarak seçilmek de gurur vericiydi” dedi.

# Vodafone Türkiye, Alex Froment-Curtil, Vodafone Türkiye’nin yeni CEO’su, Colman Deegan, vodafone

01 Eki 2020 - 10:17 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Çubuk Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları! mask
Ankara Çubuk Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları!
Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları! mask
Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları!
Ankara Polatlı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları! mask
Ankara Polatlı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları!
Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri Ve Fiyatları! mask
Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri Ve Fiyatları!
Dolu hasarı büyük oldu! Tamir kuyrukları uzadı mask
Dolu hasarı büyük oldu! Tamir kuyrukları uzadı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Toplu taşımada HES kodu şartı mask
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Toplu taşımada HES kodu şartı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran olay! 16 yaşındaki kızla evlenmek istedi, olumsuz yanıt alınca kızın annesini öldürdü! mask
Kan donduran olay! 16 yaşındaki kızla evlenmek istedi, olumsuz yanıt alınca kızın annesini öldürdü!
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli mask
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi mask
Çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak

GALERİ

Zuhal Topal'la Sofrada 444. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim Puan Durumu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 444. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim Puan Durumu?
Mamak Belediyesi, 1,5 yılda 818 yapıya iskân verdi - Ankara mask
Mamak Belediyesi, 1,5 yılda 818 yapıya iskân verdi - Ankara
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Ekim 2020 Canlı izle! Esra Erol Son Bölüm Full İzle… mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Ekim 2020 Canlı izle! Esra Erol Son Bölüm Full İzle…
Son durum! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı mask
Son durum! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı
İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi mask
İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'da hizmet veren bin 450 EGO otobüsüne şeffaf kabin montaj işlemlerine başlandı mask
Ankara'da hizmet veren bin 450 EGO otobüsüne şeffaf kabin montaj işlemlerine başlandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL