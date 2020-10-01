MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan, "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Dünya Yaşlılar Günü” hakkında açıklamalarda bulundu:

''Bir toplumu millet yapan en önemli unsur şüphesiz ki maddi ve manevi anlamda ortak ideallerle birlik halinde yaşayabilme ve bu birliği koruyarak varlığını sürdürebilme kabiliyetidir.

Ziya Gökalp milleti; dilce, dince, ahlakça ve güzellik anlayışında müşterek duyguları olan, yani aynı terbiyeyi alarak bu özelliği gelecek kuşaklara aktarabilen fertlerden meydana gelmiş bulunan bir topluluk olarak ifade etmiştir.

Güçlü bir milletin; geçmişten gelen bilgi ve tecrübeleriyle gelecek kuşağına milli ve manevi kültürü aktaran en değerli üyeleri büyüklerimiz, yaşlılarımızdır. Onlar geçmişten geleceğe köprü kuran, yeni nesillerin milli ve manevi kimliğini oluşturmasında önemli bir görev üstlenen fedakâr öğretmenlerdir.

Kitaplardan öğrenilmesi zor olan değerleri; hoşgörüyü, sabretmeyi, tevekkül etmeyi, inançlı olmayı, umut etmeyi, sakinlik ve sükûneti öğretenlerdir. Yaşlılarımız gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlar gibidir.

Türk Kültüründe yaşlı demek bilgelik makamına ulaşmış, bir ailenin hürmet makamına taht kurmuş üyesi demektir. Bilgileri, deneyimleri ve olgunluğuyla yaşanan türlü sorunlarına çıkış yolunu gösteren, boşluğu doldurulamayacak olan aile büyüğüne sevgi, saygı ve hassasiyetle sahip çıkmak aile kültürümüzün kadim tarihimizden bugüne ulaşan en değerli öğretilerinden biridir.

Dünyanın bugün karşı karşıya kalmış olduğu salgın felaketinde verdiği en büyük sınav; Covid 19 virüsünün yarattığı hastalıktan en çok zarar gören kesim olan yaşlıların korunması ve yaşatılması olmuştur. Gelişmiş olduğunu ve hatta küresel güç olduğunu iddia eden birçok ülke bu sınavda başarısız olmuş; bir toplumun yapısının ana direği olan yaşlı nüfusundan ağır kayıplar vermiştir.

Devletimizin aldığı tedbirler, tebliğ ettiği uyarılar ve Milletimizin yaşlısına duyduğu hassasiyet, sevgi, saygı ve sahiplenme ile Türk Kültürünün eşsizliği bu zor günlerde kanıtlanmış, bu husustaki tutum ve eylemleri tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur.

Şüphesiz ki yaş almış, yaşamın mücadelesinden yorularak dinlenmeye çekilmiş büyüklerimizin çözülmesi gereken birçok sorunu var. Sosyal yaşamda desteklenmeleri, yaşamsal ihtiyaçlarının hak ettikleri gibi karşılanması amacıyla güçlendirilmeleri gerekiyor.

Türk-İslam Kültürünü şiar edinmiş olan Milliyetçi Hareket Partisi bu sorumluğun bilincinde olarak sosyal politikalarını planlamakta ve fırsatları dâhilinde yerel yönetimleriyle ve de teşkilat faaliyetleriyle hayata geçirmektedir.

Yıl içinde seçilmiş bir tek günün hatırlamak ve düşünmek için yeterli olmayacağını biliyor; farkındalığın sürekliliğini sağlayacak olan en önemli kazanımımız olan kültürümüze sahip çıkmanın ve koruyarak geleceğe aktarmanın öneminin kavranmasını ilkemiz olarak kabul ediyoruz.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yaş alarak yaşamın olgunluğuna ve bilgeliğine ulaşmış olan büyüklerimizin gününü kutluyor; kendilerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.''