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01 Eki 2020 - 16:32- Gündem G: 01 Eki 2020 - 16:33

AB Liderler Zirvesi öncesinde "Türkiye ile yapıcı ilişki" mesajları

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır" AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Biz (Türkiye ile) gerginliğin düşürülmesini, pozitif bir gündem oluşmasını istiyoruz" AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "Doğu Akdeniz'de öngörülebilirlik ve daha fazla istikrar istiyoruz"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır." dedi.

AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığının altını çizeceğini söyledi. Merkel, "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginliğin çözülmesi gerektiğini belirten Merkel, "Burada diplomasi önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Merkel, zirvede ayrıca AB-Çin ilişkilerinin ele alınacağını, 14 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptıkları video konferans görüşmesi hakkında liderlere bilgi vereceğini söyledi.

- Von der Leyen: "İsteğimiz yapıcı bir ilişki"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi'nde başta Türkiye ve Çin ile ilişkiler olmak üzere uluslararası ilişkiler konularının ele alınacağını belirterek liderlerin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma sergileyeceğini dile getirdi.

Von der Leyen, "Türkiye-AB ilişkilerinde iki ihtimal var. Ya gerginlik tırmanacak, ki bunu istemeyiz, ya da gerginlik düşürülecek ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz. Bizim istediğimiz ikincisi. Her iki ihtimalde de liderlerin önünde seçenekler bulunuyor. Biz (Türkiye ile) gerginliğin düşürülmesini, pozitif bir gündem oluşmasını istiyoruz. Bugün bu konuşulacak." dedi.

- Michel: "Doğu Akdeniz'de istikrar istiyoruz"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB üyesi ülke liderlerinin toplantıda uluslararası konulara odaklanacaklarına dikkati çekti.

Michel, “Özellikle Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki durum toplantının gündeminde olacak. Doğu Akdeniz'de öngörülebilirlik ve daha fazla istikrar istiyoruz. Aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. İlişkiler bizim için önemli. Masada farklı seçenekler bulunuyor." ifadesini kullandı.

# ab, AB Liderler Zirvesi, Angela Merkel, Charles Michel, Ursula von der Leyen

01 Eki 2020 - 16:32 AA - Gündem

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