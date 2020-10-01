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01 Eki 2020 - 16:44- Gündem G: 01 Eki 2020 - 16:45

O ilde 97 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 97 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da 97 ev yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 97 evde karantina uygulaması başlatıldı.
# adıyaman, ev, Karantina

01 Eki 2020 - 16:44 AA - Gündem

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