Erdoğan: ''Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır"

Erdoğan: "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır"

Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir."

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı."

Erdoğan: "Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır"