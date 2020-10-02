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02 Eki 2020 - 16:15- Gündem G: 02 Eki 2020 - 16:16

Erdoğan: ''Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır"

Erdoğan: "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Erdoğan: "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır"

Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir."

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı."

Erdoğan: "Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır"

02 Eki 2020 - 16:15 AA Ankara- Gündem

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