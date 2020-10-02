Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu oyunu çok önceden gördük"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik ederek hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Konya'nın her zaman kendilerine en büyük desteği verdiğini, her mücadelelerinde en ön safta yer almış bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, bu bakımdan Konyalılarla ayrı bir gönül bağları olduğunu söyledi.

İnşası tamamlanan 5 yatırımı Konya'nın hizmetine sunmak üzere bir arada olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan biri Konya Şehir Hastanemizdir. Sağlık alanında ülkemizin dört bir yanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasını oluşturan şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastanemiz ilk etapta 838 yataklı olarak planlanmıştı. Biz bu kapasitenin Konya için az olduğunu görerek temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Hastanenin 240 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathane, 17 yanık ünitesi ile iftihar vesilesi bir eser olduğunu belirten Erdoğan, hastanenin ağustos ayında hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Eylül ayında hastanenin 100 bine yakın kişiye hizmet verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu durum, yapılan yatırımın isabetinin işaretidir. Bugün ilk etabın açılışını yapıyoruz. İnşallah kalan kısmı da yılbaşından hemen sonra hizmete sunacağız. Açılışını yapacağımız 2'nci proje, Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre Düzenlemesi işidir. Dükkanları, camisi, gezinti alanları, 900 araçlık otoparkı ile bu proje Konya'mıza yeni bir güzellik kazandıracak, yeni bir soluk kaldıracaktır.

Buram buram tarih kokan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya'nın tarihine sahip çıkıyor olmasından ayrıca memnuniyet duydum. 3'üncü projemiz, büyüyen ve gelişen Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlatmak için yaptığımız çevre yoludur. Bugün çevre yolunun Konya-Karaman ve Konya- Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik bir etabını hizmete açıyoruz. Çevre yolunun diğer kısımları da peyderpey hizmete sunulacaktır."

- Kayacık Lojistik Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya sanayisinin dünyaya açılan kapısı" olarak gördüğünü belirttiği Kayacık Lojistik Merkezinin açılışını yapılacağını söyledi.

Merkezin toplam 1 milyon metrekarelik alanda kurulacağını bildiren Erdoğan, "Bu Lojistik Merkezi, şehrin istihdamına da önemli katkıda bulunacaktır. Resmi açılışını yapacağımız son yatırım, Sarayönü ilçemizde iki ayrı proje halinde inşa edilen 1682 konut ile Cami Sosyal Tesis Ticaret Merkezi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işleridir. Bu konutlarda oturan vatandaşlarımıza huzurlu ve esenlik dolu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'nın sanayisi, tarımı ve hizmet sektörü ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ve bu yatırımla çok da büyük atılımlara hazırlandığını gösterdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu eserlerin şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Konya'mıza bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyemizi işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum."

- "Biz bu oyunu çok önceden gördük"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) dün başlayan yeni yasama yılı vesilesiyle Türkiye'nin önemli gündem konularını millet ve dünya ile paylaşma imkanı bulduklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşadığı dönüşüm, koronavirüs salgının etkisiyle fevkalade hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele, bu küresel değişim sürecinden bağımsız değildir. Türkiye, tıpkı bir asır önce, tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor.

Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslar'a kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu adımları birer birer hayata geçirdik.

Sadece bununla kalmadık, 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımızda küresel sistemi adeta bloke edenlere, bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanları ve kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." dedi.

Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, bugüne kadar ne dedilerse yaptıklarını, ne söyledilerse arkasında durduklarını, ne taahhüt ettilerse yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutum karşısında, uluslararası toplumun tüm aktörlerinin bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kaldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumuna geldiğini ifade etti.

"Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla, kimi zaman uluslararası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hamdolsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar, başaramayacaklar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyoruz. Sınırlarımıza dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı mücadeleyi sınırlarımız ötesine taşıyarak verdik. Bugün Suriye'de 8 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu keyfi yapmadık, zevkten değil, sadece oralardan yapılacak saldırıları merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır."

Erdoğan, benzer bir oyunun Akdeniz'de de oynanmak istendiğine dikkati çekerek, KKTC deniz sahasının ardından Libya ile varılan anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünü meşru faaliyet alanı haline dönüştürdüklerini söyledi.

- "Diyalog çağrımıza kulak verdiler"

Karadeniz'de keşfettikleri büyük doğal gaz rezervinin hem emeklerin karşılığının alınmasına hem de milletin moral bulmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize kurusıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa da Kafkasya'da kritik gelişmelerin yaşanmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ermenistan, aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir."

Türkiye'nin, yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasının, içeride ve dışarıda verilen mücadelenin zafere ulaşmasına bağlı olduğunun altını çizen Erdoğan, bunun için her fırsatta 2023 hedeflerine ulaşmanın önemine işaret ettiklerini, bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

- "Kalkınma hamlelerimizi ihmal etmiyoruz"

Geçmişte bu tür kritik dönemlerin hepsinde Türkiye'nin vaktini ve enerjisini kendi iç mücadelesiyle yitirmesine neden olanların bu defa hüsrana uğradığını vurgulayan Erdoğan, milletin gösterdiği birlik ve beraberlik sayesinde bu oyunları boşa çıkardıklarını, tüm tuzakları bozduklarını vurguladı.

"Bir yandan 83 milyon vatandaşımızın her birinin geleceğini güvence altına alan bu büyük mücadeleyi verirken, diğer yandan kalkınma hamlelerimizi de ihmal etmiyoruz." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Özellikle ekonomide geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Salgının etkisiyle ikinci çeyrekte biraz durakladık, şimdi üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün, eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığının müjdesini milletimizle paylaştık. Bugün de otomotiv satışlarının 90 binin üzerine çıkarak, yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi de geçtiğimiz ay, yılın rekorunu kırdı. Daha geçen hafta Gaziantep'teki Organize Sanayi Bölgemizde 300'ün üzerinde tesisin birden açılışını yaptık. Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyüme, gelişme, kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler."

- "Türkiye'nin ilk bisiklet pisti yapılacak"

Erdoğan, bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir ülkenin her köşesinde gördüklerini belirterek, son 18 yılda Konya'ya toplam 60 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Bunun Konya'ya olan aşklarından, sevdalarından kaynaklandığını dile getiren Erdoğan, eğitimde 8 bin 604 derslik inşa ettiklerini, şehre biri devlet üniversitesi olmak üzere 3 yeni üniversite kazandırdıklarını, üniversite öğrencileri için 20 bin 537 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, toplamda 7 bin yatak kapasiteli 3 yükseköğrenim yurdunun inşasının devam ettiğini aktardı.

Erdoğan, stadyumla toplam 70 spor tesisini, gençlik merkezi gibi eserleri tamamladıklarını, eskileri yenilediklerini belirterek, 5. İslam Dayanışma Oyunları'nın gelecek yıl Konya'da yapılacağını, bu kapsamda şehre jimnastik salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi tesislerin yanı sıra Türkiye'nin ilk bisiklet pisti yarışmalarının yapılacağı alanın da inşa edileceğini söyledi.