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02 Eki 2020 - 16:59- Gündem G: 02 Eki 2020 - 17:00

Konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda ilçedeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri artırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ve temaslısı olduğu belirlenenlerin kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca geçici olarak askıya alınacak.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan, tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler, "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri, 10 gün faaliyetlerinden men edilecek.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

# hes kodu, marmaris, otel

02 Eki 2020 - 16:59 AA Muğla- Gündem

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