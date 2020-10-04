PTT AŞ’den "Dünya Hayvan Hakları Günü" konulu özel gün zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde "Dünya Hayvan Hakları Günü" konulu özelgün zarfı tedavüle sunuldu.

4 Ekim 2020 tarihinde "PTT Pul Müzesi / Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ ANKARA"adresinde mesai saatleri içerisinde "Dünya Hayvan Hakları Günü 04.10.2020 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı. Söz konusu özelgün zarfı 5,00 TL bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 4 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası talepleri, 4 Ekim 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.