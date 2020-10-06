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06 Eki 2020 - 13:43- Gündem G: 06 Eki 2020 - 14:10

Bakan Çavuşoğlu: "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı''

Bakan Çavuşoğlu: "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kendi öz topraklarında, Ermenistan saldırganlığına karşı yürüttüğü harekat döneminde, özellikle bir kere daha Türkiye'nin ve Türk halkının kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Ermenistan ile Azerbaycan'a eşit mesafede yaklaşmanın işgalciyi ödüllendirmek anlamına geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyanın haklı olan Azerbaycan'ın ve uluslararası hukukun yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dünkü ortak açıklamasına işaret ederek, "Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik." dedi.

(Sürecek)

06 Eki 2020 - 13:43 AA Ankara- Gündem

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