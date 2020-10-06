Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 odalı bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.