Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Eki 2020 - 14:37- Gündem G: 06 Eki 2020 - 14:38

2020 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl, kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl, kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, ödülün yarısının "kara deliklerin oluşumunun genel görelilik teorisinin öngörüsü olduğuna ilişkin keşfinden ötürü" Penrose'a, diğer yarısının ise "Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki dev kara deliğin keşfine yönelik çalışmalarından ötürü" Genzel ve Ghez'e verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ödül sahiplerinin kainatın en gizemli fenomenlerinden biri olan kara deliklerle ilgili keşiflerin öncüleri olduğu vurgulandı.

Penrose, genel görelilik teorisinin varsayımlarının kara deliklerin oluşumu gerektirdiği fikrini ilk kez ortaya koyarken, Genzel ve Ghez, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki aşırı ağırlıktaki kütle çekim merkezinin yıldızların yörüngelerini etkileyen bir kara delik olduğunun keşfine götüren çalışmalara öncülük etti.

- Roger Penrose

İngiliz matematiksel fizikçi, matematikçi ve bilim felsefecisi Roger Penrose, 1931'de İngiltere'nin Colchester kentinde dünyaya geldi. Londra Üniversitesi Akademisinde matematik eğitimi gördü. Geometri ve astronomi alanında araştırmalar yapan Penrose, Albert Einstein'in genel görelilik teorisine yaptığı matematiksel katkılarla tanındı.

Penrose, özgün matematiksel yöntemler kullanarak kara deliklerin Einstein'in genel görelilik teorisinin doğrudan sonucu olacağını ortaya koydu. Einstein'ın kendisi, içine aldığı her şeyi yutup yok eden, ışığın bile kaçamayacağı süper-dev kara delikleri bir varsayım olarak kabul etmekle birlikte, gerçekte var olduklarına inanmıyordu.

Penrose, Ocak 1965'te, Einstein'ın ölümünden 10 yıl sonra yazdığı makaleyle kara deliklerin gerçekte oluşabileceğini ispatlamakla kalmayıp detaylı bir tanımını yaptı. Buna göre kara delikler, doğanın bilinen yasalarının işlerliğini kaybettiği bir "tekilliği" içinde barındırıyordu.

Penrose'un makalesi halen bilim dünyası tarafından Einstein'in teorisine kendisinden sonra yapılan en önemli katkı olarak değerlendiriliyor.

- Reinhard Genzel ve Andrea Ghez

1952 yılında Almanya'da doğan Reinhard Genzel, Bonn Üniversitesindeki fizik öğreniminin ardından, aynı kentteki Max Planck Enstitüsünde radyo astronomi alanında çalışmalar yaptı. Burada 1990'lı yıllardan itibaren Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki çok parlak ve yoğun astronomik radyo kaynağı olan "Sagittarius A" bölgesi üzerine yapılan gözlem ve araştırmalara öncülük etti.

1965 yılında ABD'nin New York şehrinde doğan Andrea Ghez de ilk kadın astronot olma hayaliyle başladığı bilim yolculuğunda Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) fizik dalında lisans ve Kaliforniya Teknoloji Üniversitesinde (Caltech) yüksek lisans dereceleri aldı. Ghez, Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevindeki optik ve kızılötesi teleskoplarla Sagittarius A bölgesini incelemek üzere çalışmalar yürüttü.

Genzel ve Ghez, öncülük ettikleri çalışmalarda, bölgedeki yıldızların devinimlerinde hareketle yaptıkları analizlerde, bu bölgeye yakın yıldızların görünmez ve çok ağır bir kütlenin çekim etkisinde olduklarını ortaya koydu. Güneş Sistemi'nden daha küçük bir alanda Güneş'ten 4 milyon kat daha güçlü bir çekim alanı oluşturan bu kütlenin bir süper-dev kara delik olduğunu güçlü kanıtlarla ortaya koydu.

- Ghez, ödülü kazanan 4'üncü kadın oldu

Ödül sahiplerinden Amerikalı gökbilimci Ghez, 1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın oldu.

1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer ve 2018'de Dana Strickland ödülün sahibi olmuştu.

Penrose, Genzel ve Ghez, ödülün yanı sıra 10 milyon İsveç Kronu (1 milyon 122 bin 45 dolar) para armağanını da paylaşacak.

Ödül geçen yıl, "evrenin yapısının ve geçmişinin anlaşılmasına yardımcı olan keşiflerinden ötürü" Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles, İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ile İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'e verilmişti.

- Nobel Fizik Ödülü

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor.

Ödül, 1901 ile 2019 yılları arasında 113 kez verilmişti. Toplam 212 kişinin layık görüldüğü ödüllerden 32'si 2 kişi, 34'ü ise 3 kişi arasında paylaştırılmıştı.

# 2020 Nobel Fizik Ödülü, FİZİK, Nobel

06 Eki 2020 - 14:37 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, Hatay'da son yolcuğuna uğurlandı mask
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, Hatay'da son yolcuğuna uğurlandı
Son Dakika! 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! mask
Son Dakika! 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu!
O ilde durum çok fena! 69 ev daha karantinaya alındı! mask
O ilde durum çok fena! 69 ev daha karantinaya alındı!
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron, nefret suçlarına destek veriyor" mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron, nefret suçlarına destek veriyor"
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek... mask
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek...
Dışişleri Bakanlığı: ''Saldırılar, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir'' mask
Dışişleri Bakanlığı: ''Saldırılar, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir''
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu mask
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek... mask
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek...
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020 mask
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020
O ilde 173 ev daha karantinaya alındı mask
O ilde 173 ev daha karantinaya alındı
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor mask
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor

GALERİ

Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor mask
Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor
Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber mask
Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber
Trendyol 6-7-8 Ekim İndirimleri! Hangi Ürünlerde Sürpriz İndirimler Var? mask
Trendyol 6-7-8 Ekim İndirimleri! Hangi Ürünlerde Sürpriz İndirimler Var?
İlaç Kullanmadan Sivilce Tedavisi Mümkün mü? mask
İlaç Kullanmadan Sivilce Tedavisi Mümkün mü?
‘’Eğitimden bir kare’’ fotoğraf sergisi Ankara'da kapılarını açtı mask
‘’Eğitimden bir kare’’ fotoğraf sergisi Ankara'da kapılarını açtı
Bira Kilo Aldırır Mı? Hangi Bira Kaç Kaloridir? mask
Bira Kilo Aldırır Mı? Hangi Bira Kaç Kaloridir?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL