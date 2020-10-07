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07 Eki 2020 - 14:54- Gündem G: 07 Eki 2020 - 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.
# Doha Havalimanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

07 Eki 2020 - 14:54 AA Ankara- Gündem

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