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07 Eki 2020 - 16:16- Gündem G: 07 Eki 2020 - 16:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.
# Deniz Sarayı, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

07 Eki 2020 - 16:16 AA Ankara- Gündem

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