07 Eki 2020 - 16:16- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.