O ilde vaka artışları durdurulamıyor! 101 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman'da 101 ev, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.



Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 101 evde karantina uygulaması başlatıldı.