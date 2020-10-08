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08 Eki 2020 - 16:19- Gündem G: 08 Eki 2020 - 16:20

O ilde vaka artışları durdurulamıyor! 101 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman'da 101 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da 101 ev, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 101 evde karantina uygulaması başlatıldı.
# adıyaman, ev, Karantina

08 Eki 2020 - 16:19 AA - Gündem

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