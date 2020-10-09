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09 Eki 2020 - 10:56- Gündem G: 09 Eki 2020 - 10:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan eski bakan Turhan'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Elif Duman
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
# Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Geçmiş olsun mesajı, Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı

09 Eki 2020 - 10:56 AA Ankara- Gündem

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