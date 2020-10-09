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09 Eki 2020 - 16:00- Gündem G: 09 Eki 2020 - 16:15

Son Dakika! Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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09 Eki 2020 - 16:00 AA İstanbul- Gündem

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