Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı!

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.