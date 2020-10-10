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10 Eki 2020 - 15:32- Yaşam G: 10 Eki 2020 - 15:33

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı!

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
# istanbul, marmara, sağanak
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10 Eki 2020 - 15:32 AA İstanbul- Yaşam

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