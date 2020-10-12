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12 Eki 2020 - 16:35- Gündem G: 12 Eki 2020 - 16:36

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Oruç Reis" paylaşımı

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"Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız ne de bir damla suyumuz var. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz" "Müzakere masasında dostlarımızla hep 'kazan-kazan' sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tehditlere başvuranlara verecek ne çakıl taşımız ne de bir damla suyumuz var. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından "Oruç Reis" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir öneminin olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlı olduğunun altını çizen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı olarak, Türkiye için olduğu kadar bölge için de güvenlik ve refah istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi güvenliğimizi ve refahımızı komşularımızın zayıflığında veya güvensizliğinde aramıyoruz. Herkes için refah ve güvenlik istiyoruz. Türkiye ile sorunları masada çözmek isteyenler için Türkiye kapasitesi yüksek bir müzakere devletidir. Diplomasi yerine tehdit üretenlere karşı ise Türkiye haklarını koruma konusunda çok kudretli bir devlettir. Dostluğumuz kıymetlidir. Müzakere masasında dostlarımızla hep 'kazan-kazan' sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz."

- "Dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız" diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız ne de bir damla suyumuz var. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz. Müzakere masası isteyenler için en iyi müzakere devletiyiz. Ama dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz."

# AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oruç reis

12 Eki 2020 - 16:35 AA Ankara- Gündem

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