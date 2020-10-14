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14 Eki 2020 - 14:00- Gündem G: 14 Eki 2020 - 14:11

Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi! 11 bin 407 iş yerine ceza uygulandı

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Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Eylül-13 Ekim tarihlerinde kafe, lokanta ve kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı kaydedildi.
# ankara valiliği, Korona, Kovid-19
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14 Eki 2020 - 14:00 AA Ankara- Gündem

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