Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi! 11 bin 407 iş yerine ceza uygulandı

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 13 Eylül-13 Ekim tarihlerinde kafe, lokanta ve kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.