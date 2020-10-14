İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ekim ayında 49 alkol zehirlenmesi meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan çeşitli hastanelerde tedavisi devam 9 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.
Sahte içkiden zehirlenme olaylarıyla ilgili tespit edilen 52 şüpheliden 50'si yakalandı.
Gözaltına alınan 50 şüpheliden 33'ü serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrolle salıverildi, 6'sı ise tutuklandı.
Gözaltındaki 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.