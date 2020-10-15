Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Eki 2020 - 10:22- Asayiş G: 15 Eki 2020 - 10:41

Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi! 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Polis ve jandarma ekipleri, denetimlerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eskişehir'de sahte ve kaçak içki denetimlerinde gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katılımıyla kent genelinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde, 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde K.U'nun kent merkezinde yaşayan İ.E'den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

# denetim, eskişehir, kaçak içki, sahte içki
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
SON DAKİKA! Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı mask
SON DAKİKA! Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı mask
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı
4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Video Haber mask
4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Video Haber
Balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı mask
Balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi mask
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı mask
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 zanlı yakalandı mask
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 zanlı yakalandı
"Genelkurmay Çatı" davası istinaftan geçti mask
"Genelkurmay Çatı" davası istinaftan geçti
SON DAKİKA! Can Dündar'a istenen ceza belli oldu mask
SON DAKİKA! Can Dündar'a istenen ceza belli oldu
Ülke genelinde kaçak ve sahte içki operasyonları sürüyor mask
Ülke genelinde kaçak ve sahte içki operasyonları sürüyor

15 Eki 2020 - 10:22 AA Eskişehir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi! 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı mask
Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi! 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı
Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı mask
Balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi mask
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor... mask
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı mask
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü mask
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GALERİ

Ağrılı aile "yılan korkusu" yüzünden toprak damlı evini yıktı - Video Haber mask
Ağrılı aile "yılan korkusu" yüzünden toprak damlı evini yıktı - Video Haber
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim 2020
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı mask
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı mask
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı
MasterChef Tek Parça 15 Ekim 2020 Canlı izle TV8! MasterChef Türkiye 78. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 15 Ekim 2020 Canlı izle TV8! MasterChef Türkiye 78. Bölüm Full İzle!
Nazım Hikmet baştan sona yenilendi! 28 Ekim’de “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor - Ankara mask
Nazım Hikmet baştan sona yenilendi! 28 Ekim’de “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor - Ankara
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL