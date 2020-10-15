Türkiye'den kanlı saldırıya sert tepki: "İnsanlıktan nasibini almayanlar''

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Terter kentinde mezarlıkta defin töreni sırasında Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybetmesi, 5 sivilin de yaralanmasına ilişkin, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullandı.
Ermenistan'ın, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin, Can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.''
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.