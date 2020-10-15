Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Eki 2020 - 16:50- Gündem G: 15 Eki 2020 - 16:51

Türkiye'den kanlı saldırıya sert tepki: "İnsanlıktan nasibini almayanlar''

ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Terter kentinde mezarlıkta defin töreni sırasında Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybetmesi, 5 sivilin de yaralanmasına ilişkin, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullandı.

Ermenistan'ın, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin, Can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.''
# Dışişleri Bakanlığı

15 Eki 2020 - 16:50 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Adalet Bakanı Gül'den AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki mask
Adalet Bakanı Gül'den AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar! Kim nereye getirildi? mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar! Kim nereye getirildi?
Son dakika! İstinaf Mahkemesi'nden, Sözcü gazetesi kararı! mask
Son dakika! İstinaf Mahkemesi'nden, Sözcü gazetesi kararı!
ATO Başkanı Baran, “Sigorta Haftası”nı Kutladı mask
ATO Başkanı Baran, “Sigorta Haftası”nı Kutladı
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki mask
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Oruç Reis" paylaşımı mask
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Oruç Reis" paylaşımı
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor... mask
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı mask
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü mask
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GALERİ

Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi... mask
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz'' mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz''
Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi mask
Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi
Slovenya Cumhuriyeti Polisi'nden milli kayakçı Sıla Kara'ya "özveri madalyası" mask
Slovenya Cumhuriyeti Polisi'nden milli kayakçı Sıla Kara'ya "özveri madalyası"
TISİAD heyeti IRAK'A çıkarma yaptı mask
TISİAD heyeti IRAK'A çıkarma yaptı
Şevval Sam'ın Oğlu Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Selçuk'u Şevval Sam'ın Oğlu Mu? mask
Şevval Sam'ın Oğlu Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Selçuk'u Şevval Sam'ın Oğlu Mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL