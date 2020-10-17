Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eki 2020 - 15:22- Gündem G: 17 Eki 2020 - 15:23

Kütahya'da bir belde karantinaya alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Naşa beldesinde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina süresi içinde acil durumlar dışında beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin de 14 gün süreyle kapalı olmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, belde sakinlerinin ihtiyaçlarının belediye ekiplerince ve muhtarlıklarca karşılanacağı kaydedildi.
# belde, Karantina, Kovid-19, kütahya, nasa, Simav, alındı, koronavirüs

17 Eki 2020 - 15:22 AA Kütahya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muhittin Böcek 41 gündür yoğun bakımda! Durumu kritik... mask
Muhittin Böcek 41 gündür yoğun bakımda! Durumu kritik...
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Cezaevinde rahatsızlanan darbe sanığı eski albay Avıalan hayatını kaybetti mask
Cezaevinde rahatsızlanan darbe sanığı eski albay Avıalan hayatını kaybetti
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı mask
Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti mask
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı mask
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...

GALERİ

Ankara'da Sevgiliyle Gidilecek Yerler Nerelerdir? - Gezilecek Yerler mask
Ankara'da Sevgiliyle Gidilecek Yerler Nerelerdir? - Gezilecek Yerler
Ankara'da Gezilecek Müzeler - Tüm Müzeler mask
Ankara'da Gezilecek Müzeler - Tüm Müzeler
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi? mask
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi?
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez” mask
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez”
Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı mask
Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı
Ankara'da Taksi Plakası Nasıl Alınır? 2021 Fiyatı Ne Kadar? mask
Ankara'da Taksi Plakası Nasıl Alınır? 2021 Fiyatı Ne Kadar?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL