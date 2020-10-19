Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı.
Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.
Bölgedeki yetkililer, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı.
Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın devam ediyor.
Ermenistan tarafından bölgeye topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.
Saldırılar nedeniyle bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.