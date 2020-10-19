19 Eki 2020 - 15:58- Gündem

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı.