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19 Eki 2020 - 16:24- Asayiş G: 19 Eki 2020 - 16:25

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

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Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzun Çayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
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Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzun Çayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca sürdürülen arama çalışmalarına dalgıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma birimi ekipleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) ekipler katılıyor.

Başka illerden gelen teknik ekipler ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katıldığı çalışmalara Tunceli'deki AFAD, emniyet ve jandarma personeli de destek veriyor.

Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve baraj kapaklarının bulunduğu alanda yoğunlaştırılan çalışmalarda 8 bot, 3 su altı arama robotu ve 1 taramalı sonar cihazı kullanılıyor.

Baraj gölü yakınındaki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, botlarla baraj gölünde ve kıyılarında, su altı arama robotu ile arama gerçekleştirdi.

15 Ekim'den bu yana devam eden çalışmalarda Doku'ya ait herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, yeniden başlatıldığı 15 Ekim'den bu yana sürüyor.

# AFAD, arama, Gülistan Doku, kayıp, Tunceli Valiliği, Uzun Çayır Baraj Gölü, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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19 Eki 2020 - 16:24 AA Tunceli- Asayiş

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