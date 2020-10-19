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19 Eki 2020 - 16:44- Gündem G: 19 Eki 2020 - 16:45

O ilde 101 ev daha karantinaya alındı

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 101 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 101 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 101 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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19 Eki 2020 - 16:44 AA - Gündem

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