Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Eki 2020 - 00:18- Hukuk G: 23 Eki 2020 - 00:19

Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler için noterliklerce düzenlenen muvafakatname ya da vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanmasıyla yılda 50 bin işlemin kolaylaşacağını ve sahtecilik riskinin azaltılacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak."ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, nüfus müdürlüklerinde muvafakatname ya da vekaletnameyle yapılan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi temini gibi her türlü işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlanması ve sahtecilik olaylarının önlenmesi amacıyla Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında entegrasyon çalışması başlatıldı.

Tamamlanan çalışmayla, nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda ibraz edilen muvafakatname ya da vekaletnamelerdeki bilgilerin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) doğrulanmasına imkan sağlandı.

# İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mernis, muvafakatname, noter, vekaletname, türkiye

23 Eki 2020 - 00:18 AA Ankara- Hukuk

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Anayasa Mahkemesinden 17 yıl boyunca boşanamayan eş için karar mask
Anayasa Mahkemesinden 17 yıl boyunca boşanamayan eş için karar
Yargıtay Bir Emsal Karar Daha Verdi! Eşinin Rızası Olmadan... mask
Yargıtay Bir Emsal Karar Daha Verdi! Eşinin Rızası Olmadan...
Yargıtay'dan Avukatlar Hakkında Emsal Karar: Avukatların müvekkiliyle özdeşleşmesi görevle bağdaşmaz mask
Yargıtay'dan Avukatlar Hakkında Emsal Karar: Avukatların müvekkiliyle özdeşleşmesi görevle bağdaşmaz
Araçlarda Telefon kullanmanın sebep olduğu Ölümlü Kazalara Ömür Boyu Hapis Geliyor mask
Araçlarda Telefon kullanmanın sebep olduğu Ölümlü Kazalara Ömür Boyu Hapis Geliyor
Trafik magandalarının aracına mahkeme kararıyla el konulabilir mi? mask
Trafik magandalarının aracına mahkeme kararıyla el konulabilir mi?
Avans isteyen İşçiye Yargıtaydan kötü Haber! İşveren Avans Vermek Zorunda değil mask
Avans isteyen İşçiye Yargıtaydan kötü Haber! İşveren Avans Vermek Zorunda değil
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi mask
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Ormanlık alanda ceset bulundu mask
Ormanlık alanda ceset bulundu
Bu illerdekiler dikkat! Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı mask
Bu illerdekiler dikkat! Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı
Son Dakika! İstanbul'da uçak düştü! mask
Son Dakika! İstanbul'da uçak düştü!
İki ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı mask
İki ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Firari eski HDP milletvekilinin "gri kategori"de aranan oğlu yakalandı mask
Firari eski HDP milletvekilinin "gri kategori"de aranan oğlu yakalandı

GALERİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına kınama - Ankara mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına kınama - Ankara
MHP'li Ilıkan: "Ulus Güvercin Sokak'a sahip çıkalım" mask
MHP'li Ilıkan: "Ulus Güvercin Sokak'a sahip çıkalım"
Ankara’da Nerede Balık Tutulur? İşte Ankara Balık Avı 2020 mask
Ankara’da Nerede Balık Tutulur? İşte Ankara Balık Avı 2020
Ankara’nın 500 Yıllık Tarihi Suluhan Çarşısı! Suluhan Çarşısı Nerede ve Nasıl Gidilir? mask
Ankara’nın 500 Yıllık Tarihi Suluhan Çarşısı! Suluhan Çarşısı Nerede ve Nasıl Gidilir?
Trump'ın Twitter şifresini hacker tahmin ederek çözdü mask
Trump'ın Twitter şifresini hacker tahmin ederek çözdü
Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama mask
Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL