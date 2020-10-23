Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.