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23 Eki 2020 - 16:38- Gündem G: 23 Eki 2020 - 16:55

Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

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Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

23 Eki 2020 - 16:38 AA - Gündem

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